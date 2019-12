Championnat d’Angleterre (20e journée) – Arsenal renversé par Chelsea

Chelsea est à l’aise hors de ses terres et l’a montré une nouvelle fois dimanche après-midi, en battant Arsenal (2-1) à l’Emirates Stadium à l’occasion de la 20e journée du championnat d’Angleterre.

Les Gunners sont parfaitement bien rentrés dans la rencontre grâce à Pierre-Emerick Aubameyang, buteur de la tête dans le premier quart d’heure (12e,1-0). Ensuite, le match a été relativement rythmé mais privé de grosses occasions.

Dans les dernières minutes, les visiteurs ont profité des largesses défensives de leurs adversaires. Jorginho a repris un coup franc victorieusement après une sortie complètement ratée de Bernd Leno (83e,1-1). Dans la foulée, Tammy Abraham a inscrit son 12e but de la saison et offert la victoire aux siens (87e,1-2).

Chelsea reste quatrième et revient à trois longueurs de Manchester City quand Arsenal pointe à une 12e place après quatre rencontres sans succès.