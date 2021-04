Championnat de France (32e journée): Le groupe de tête fonce, Nantes s’enfonce

Monaco (3e) et Lyon (4e) ont suivi le rythme imprimé par le leader Lille et son dauphin parisien, dimanche lors d’une 32e journée de Ligue 1 emballante pour Lens et pleine de « tristesse » pour Nantes, l’avant-dernier encore défait.

A six journées du terme, l’écart reste ultra-serré entre les locomotives du championnat qui ont filé à toute vapeur ce week-end: cinq points séparent toujours le LOSC de l’OL. Après Lille vendredi à Metz (2-0) puis Paris samedi à Strasbourg (4-1),

Monaco a fait le plein de points dimanche devant la lanterne rouge Dijon (3-0) comme Lyon face à Angers (3-0), également à domicile. Les Lyonnais ont enfin gagné en championnat, après un mois sans succès, grâce au capitaine néerlandais Memphis Depay (21e, 83e) et au milieu brésilien Lucas Paqueta (41e), déjà performant jeudi en Coupe de France contre le Red Star avec un but, une passe décisive et un tir au but réussi.

Plus tôt, l’AS Monaco avait connu une conclusion similaire, mais un scénario différent face à Dijon qui lui a tenu tête jusqu’à la pause. Entré à la mi-temps, comme Cesc Fabregas, le capitaine Wissam Ben Yedder a provoqué un penalty, raté mais que Stevan Jovetic a exploité (50e), puis réussi un doublé (63e, 90e sur penalty).

« Il va rester sur le banc jusqu’à la fin de la saison puisqu’il marque! », a plaisanté l’entraîneur Niko Kovac à propos de l’attaquant français, remplaçant au coup d’envoi pour la 3e fois consécutive en championnat.