Championnat d’Espagne- L’Atlético vainqueur de la Sociedad 2-0

Le co-leader, l’Atletico de Madrid, s’est imposé 2-0 sur le terrain de la Real Sociedad, troisième du classement, mardi soir dans le choc du haut de tableau, comptant pour la 15e journée du championnat d’Espagne.

- Publicité-

Les hommes de Diego Simeone voulaient en profiter pour reprendre provisoirement la tête de la Liga seul et distancer le Réal Madrid. Objectif réussi pour les Madrilènes qui se sont imposés grâce à un but d’Hermoso à la 49e minute et le but du break de Llorente à la 74e.

L’Atletico sécurise sa première place grâce à cette victoire et recevra Getafe pour son dernier match de l’année. La Real Sociedad, de son côté, termine mal l’année à domicile en ne retrouvant pas le goût de la victoire depuis novembre dernier. Les joueurs d’Alguacil tenteront de briser cette mauvaise série en allant s’imposer à Bilbao le 31 décembre.

Dans les autres matches de la journée, Séville a confirmé sa bonne forme en allant s’imposer 1-0 à Valence grâce à un but de Suso à la 81e.

Osasuna, lanterne rouge de Liga et Huesca, avant dernier, ont obtenu un nul face à Elche et Levante.