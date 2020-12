Championnat d’Espagne – Le Real Madrid rejoint l’Atlético en tête du classement

Le club espagnol de Real Madrid s’est imposé 2-0 à domicile contre Grenade, mercredi, pour le compte de la 15e journée de Liga et rejoint l’Atlético Madrid en tête de classement (32 pts).

Les Madrilènes ont enchaîné un sixième succès consécutif grâce à un but de la tête du Brésilien Casemiro, sur un centre parfait de Marco Asensio (57e), puis une deuxième réalisation en toute fin de match de l’avant-centre français Karim Benzema (90e+4).

Grâce à cette réalisation, Benzema (33 ans) rejoint Gerard Moreno (Villarreal) au classement des meilleurs buteurs de Liga (8 buts chacun) et confirme son excellente dynamique: quatre buts et deux passes décisives en trois matches.

Avec ce succès, le champion d’Espagne en titre a complètement oublié son gros passage à vide de l’automne et va pouvoir finir l’année 2020 à la première place de Liga, partagée avec son voisin l’Atlético, qui compte deux matches en plus.

Par contre, Grenade, l’une des équipes les plus surprenantes depuis sa promotion en Liga la saison passée stagne à la septième place, à cinq points de la zone de qualification pour la Ligue des champions.

Le Real Madrid terminera l’année 2020 en affrontant le promu Elche, le 30 décembre.

Résultats:

Mardi 22 décembre

Elche – Osasuna 2 – 2

Valence – Séville 0 – 1

Real Sociedad – Atlético Madrid 0 – 2

Huesca – Levante 1 – 1

Villarreal – Athletic Bilbao 1 – 1

Valladolid – Barcelone 0 – 3

Mercredi 23 décembre

Getafe – Celta Vigo 1 – 1

Real Madrid – Grenade 2 – 0

Alavés – Eibar 2 – 1

Betis Séville – Cadix 1 – 0

Classement: Pts J G N P bp bc dif

Atlético Madrid 32 13 10 2 1 26 5 21 Real Madrid 32 15 10 2 3 27 14 13 Real Sociedad 26 16 7 5 4 25 12 13 Villarreal 26 15 6 8 1 20 14 6 Barcelone 24 14 7 3 4 28 14 14 Séville 23 13 7 2 4 15 10 5 Grenade 21 14 6 3 5 17 22 -5 Celta Vigo 20 15 5 5 5 20 21 -1 Betis Séville 19 15 6 1 8 16 26 -10 Athletic Bilbao 18 15 5 3 7 18 18 0 Cadix 18 15 5 3 7 11 20 -9 Getafe 17 14 4 5 5 12 15 -3 Alavés 17 15 4 5 6 13 17 -4 Valence 15 15 3 6 6 21 22 -1 Levante 15 14 3 6 5 16 18 -2 Elche 15 13 3 6 4 12 16 -4 Eibar 15 15 3 6 6 11 15 -4 Valladolid 14 15 3 5 7 15 24 -9 Osasuna 12 14 3 3 8 13 23 -10

. Huesca 12 15 1 9 5 13 23 -10.