Championnat d’Italie: Le Napoli rate sa chance, l’AC Milan seul leader

L’AC Milan est seul leader au terme de la 8ème journée du championnat d’Italie après une victoire difficile (3-1) sur la pelouse du Napoli grâce à un Zlatan exceptionnel.

Les Rossoneri, qui n’ont pas gagné face aux Napolitains sur le San Paolo depuis 2010, ont entamé la rencontre privés de leur entraîneur Stéfano Pioli et son adjoint Giacomo Murelli, testés positifs au Covid-19 laissant le banc à Daniele Bonera l’ex-défenseur du club lombard.

Ceci n’a pas empêché les Rouges et noires, sous les directives de Zlatan Ibarimovic, de bien débuter ce choc tant attendu et déterminant pour la tête du classement qui a déjà changé de cape provisoirement pour Sassuolo (18pts), vainqueur 2-0 à Vérone.

L’attaquant suédois, buteur de la Serie A avec 8 buts ex ?quo avec Cristiano Ronaldo avant ce match, n’a pas manqué l’occasion de se détacher seul en tête du classement après un centre de Théo Hernandez qu’il l’a mis avec sa tête au fond des filets napolitaines.

Les hommes de Gattuso, à l’image de leur entraîneur qui n’a pas cessé de bouger, ont tout fait pour égaliser le score mais leurs occasions n’ont pas abouti devant le gardien milanais Gianluigi Donnarumma.

Cette affiche du Calcio, qui a tenu toutes ses promesses, n’aurait pas été aussi complète sans un but zlatanesque d’Ibrahimovic (54è) par le biais de sa cuisse après un centre du Croate Rebic.

Le Napoli, qui n’a pas baissé les bras pour autant, est parvenu a réduire le score à la 63è minute par un tir de Dries Mertens après une action discutable sur l’Ivoirien Kessie.

Toujours à la recherche d’un but d’égalisation, le carton rouge de Tiémoué Bakayoko (65è) a eu l’effet d’une douche froide pour les coéquipiers de Lorenzo Insigne qui ont trouvé du mal à réorganiser leur milieu de terrain.

Après la sortie d’Ibrahimovic sur blessure avant la fin du match, les remplaçants ont donné plus de fraîcheur à l’attaque lombarde permettant à Jens Petter Hauge de signer le troisième but à la 95è minute.

Au terme de cette rencontre, l’AC Milan conserve sa première place avec 20 unités, suivi de Sassuolo (18pts) et de l’AS Roma (17 pts), tandis que le Napoli a raté sa chance de monter sur le podium en restant 6è (14 pts).