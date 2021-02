Championnat d’Italie: l’Inter en tête, à une semaine du derby

L’Inter Milan a pris dimanche la tête du Championnat d’Italie grâce à sa victoire sur la Lazio Rome (3-1), au lendemain de la défaite surprise de l’AC Milan contre La Spezia (2-0), lors de la 22e journée du championnat d’Italie de football.

A une semaine du derby milanais, l’Inter Milan peut remercier Romelu Lukaku, auteur d’un doublé et d’une passe décisive. Le Belge offre aux Nerazzurri un point d’avance sur les Rossoneri, sept sur la Roma (3e) et huit sur la Juventus Turin (4e).

« Big Rom » a ouvert la marque sur un penalty obtenu par Lautaro Martinez (22e) puis a doublé la mise juste avant la pause en force (45e). Avec 16 buts, il rejoint Cristiano Ronaldo en tête du classement des buteurs.

Et juste après la réduction du score des Laziali par Gonzalo Escalante (61e), qui a dévié un coup franc de Sergej Milinkovic-Savic, c’est toujours Lukaku qui a foncé en contre offrir le troisième but à Lautaro Martinez (64e), scellant ce précieux succès pour les Nerazzurri.

Résultats de la 23e journée

Vendredi 12 février

Bologne – Benevento 1 – 1

Samedi 13 février

Torino – Genoa 0 – 0

Naples – Juventus Turin 1 – 0

Spezia – AC Milan 2 – 0

Dimanche 14 février

AS Rome – Udinese 3 – 0

Cagliari – Atalanta Bergame 0 – 1

Sampdoria Gênes – Fiorentina 2 – 1

Crotone – Sassuolo 1 – 2

Inter Milan – Lazio Rome 3 – 1

Lundi 15 février (en heures GMT)

(19h45) Hellas Vérone – Parme

Classement: Pts J G N P bp bc dif

Inter Milan 50 22 15 5 2 54 24 30 AC Milan 49 22 15 4 3 45 25 20 AS Rome 43 22 13 4 5 47 35 12 Juventus 42 21 12 6 3 41 19 22 Naples 40 21 13 1 7 45 21 24 Atalanta 40 22 11 7 4 49 29 20 Lazio Rome 40 22 12 4 6 37 30 7 Sassuolo 34 22 9 7 6 36 33 3 Hellas 30 21 8 6 7 26 23 3 Sampdoria 30 22 9 3 10 33 33 0 Genoa 25 22 6 7 9 24 31 -7 Bologne 24 22 6 6 10 29 36 -7 Spezia 24 22 6 6 10 30 38 -8 Udinese 24 22 6 6 10 23 31 -8 Benevento 24 22 6 6 10 25 42 -17 Fiorentina 22 22 5 7 10 22 35 -13 Torino 17 22 2 11 9 32 41 -19 Cagliari 15 22 3 6 13 24 40 -16 Parme 13 21 2 7 12 14 41 -27 Crotone 12 22 3 3 16 23 52 -29