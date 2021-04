Championnat d’Italie: l’Inter « voit » le scudetto, la Juve et Naples assurent

La « ligne d’arrivée » est en vue: l’Inter Milan a décroché dimanche contre Cagliari (1-0) sa onzième victoire consécutive pour préserver son avance confortable sur la meute des poursuivants, également tous vainqueurs comme la Juventus et Naples.

Dans cette 30e journée de Serie A sans choc entre les rivaux directs dans la bataille pour la Ligue des champions, les candidats au Top 4 ont, comme Milan (2e) à Parme (3-1) samedi, fait respecter la hiérarchie: la Juve contre le Genoa (3-1), Naples à Gênes face à la Sampdoria (2-0), la Lazio sur le fil à Vérone de l’Hellas (1-0) et la Roma devant Bologne (1-0).

L’Inter Milan a longtemps buté sur le relégable Cagliari avant de trouver la faille avec l’entrée en jeu décisive d’Achraf Hakimi: l’international marocain, à peine entré, a accéléré à droite pour offrir le but de la victoire à Matteo Darmian (77e).

Onzième victoire consécutive en Serie A et sixième de suite avec un seul but d’écart pour cette machine compacte et pragmatique dessinée par Antonio Conte.

« On garde le pied sur l’accélérateur, nous ne sommes pas une équipe qui peut faire des calculs », a estimé l’entraîneur, dont l’équipe conserve ses onze points d’avance sur son dauphin, Milan.

Le premier scudetto depuis 2010 semble toujours plus près: « On commence à voir la ligne d’arrivée, mais elle n’est pas encore atteinte », a souligné Conte, qui reconnaît toutefois que son Inter ne « peut plus se cacher derrière son petit doigt ».