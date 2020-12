Championnat d’Italie: Naples, battu par la Lazio 2-0

Naples a été battu au stadio Olimpico de Rome

par la Lazio (2-0) dimanche soir en clôture de la 13e journée du championnat d’Italie de football.

Une tête de Ciro Immobile (9e) – son huitième but de la saison – et une

frappe travaillée de Luis Alberto (56e) offrent trois points précieux à la

Lazio (8e), qui restait sur deux défaites à domicile contre l’Udinese (1-3)

et Vérone (1-2).

Le Napoli (5e) n’a jamais paru en mesure de contester la victoire laziale,

le gardien romain Pepe Reina n’ayant guère eu à s’employer que sur une

frappe de Fabian Ruiz (18e) en première mi-temps.

Privé en attaque de Victor Osimhen, toujours blessé, mais aussi Lorenzo

Insigne, suspendu après son exclusion à Milan mercredi, Gennaro Gattuso

rate encore un rendez-vous important.

Le Napoli, dont l’ambition est de retrouver la Ligue des champions la

saison prochaine, a perdu beaucoup de ses matches contre des concurrents

directs depuis le début de la saison: contre la Juventus sur tapis vert et

l’Inter, mais aussi face à Milan (1-3) ou Sassuolo (0-2).

Cinquième, il

rate l’occasion de dépasser la Roma (4e) et voit désormais l’écart se

creuser avec le trio de tête composé du Milan, de l’Inter et de la

Juventus.

Dimanche 20 décembre

Torino – Bologne 1 – 1

Cagliari – Udinese 1 – 1

Benevento – Genoa 2 – 0

Sassuolo – AC Milan 1 – 2

Inter Milan – Spezia 2 – 1

Atalanta Bergame – AS Rome 4 – 1

Lazio Rome – Naples 2 – 0

Classement: Pts J G N P bp bc dif

AC Milan 31 13 9 4 0 29 14 15 Inter Milan 30 13 9 3 1 32 16 16 Juventus Turin 27 13 7 6 0 28 10 18 AS Rome 24 13 7 3 3 28 21 7 Naples 23 13 8 0 5 26 14 12 Sassuolo 23 13 6 5 2 23 15 8 Atalanta Bergame 21 12 6 3 3 26 18 8 Lazio Rome 21 13 6 3 4 20 20 0 Hellas Vérone 20 13 5 5 3 17 12 5 Sampdoria Gênes 17 13 5 2 6 21 21 0 Udinese 15 12 4 3 5 14 15 -1 Benevento 15 13 4 3 6 15 23 -8 Cagliari 14 13 3 5 5 19 24 -5 Bologne 14 13 4 2 7 19 25 -6 Parme 12 13 2 6 5 12 23 -11 Fiorentina 11 13 2 5 6 13 21 -8 Spezia 11 13 2 5 6 18 27 -9 Torino 7 13 1 4 8 21 31 -10 Genoa 7 13 1 4 8 12 26 -14 Crotone 6 13 1 3 9 11 28 -17.