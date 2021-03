Championnat ProA (2e phase préliminaire et match pour le bonus): programme des matches retour

Programmes des matches retour de la deuxième phase préliminaire du championnat ProA de basket-ball et du match pour le Bonus, prévus mercredi :

Deuxième phase préliminaire

matches retour :

Mercredi 10 mars

A Radès (17h00) :

ES Radès – Club Africain (aller 74-79)

A Hammamet (16h00) :

AS Hammamet – Stade Nabeulien (aller 70-86)

A Dar Chaabane (16h00) :

US Ansar – DS Grombalia (aller 70-80)

A l’Ariana (14h00) :

JS Manazeh – JS Kairouan (aller 58-70)

Match retour pour le Bonus

A Monastir (16h00) :

US Monastir – Ezzahra Sport (aller 79-75)

NB : La deuxième phase préliminaire qualificative pour le Play-off se dispute en aller et retour et éventuellement une belle en cas d’égalité. Les vainqueurs accéderont au Play-Off et rejoindront l’US Monastir et Ezzara Sport, déja qualifiées, tandis que les équipes vaincues joueront le Play-Out avec l’EO Goulette et l’Etoile du Sahel (matches aller et retour).

Le bonus se joue en aller et retour, et en cas d’égalité les deux équipes disputeront une belle pour se départager le 13 mars à Ezzahra.