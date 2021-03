Championnat ProA : Ezzahra Sport accueillera l’US Monastir en aller

La première phase du championnat ProA de basket-ball vient de s’achever après la mise à jour du calendrier, lundi, à l’issue de laquelle les rencontres de la prochaine phase ont été déssinées.

Ainsi, l’US Monastir (leader de la poule A) et Ezzahra sport (leader de la poule B) sont qualifiées directement au Play-off et disputeront, à partir de ce samedi, le point de bonus en deux matches gagnants (éventuellement une belle pour se départager).

Un tirage au sort, effectué mardi, a désigné Ezzahra Sport comme équipe recevante du match aller et de l’éventuellement belle.

De leur côté, l’EO Goulette et l’Etoile du Sahel, classées dernières respectivement de la poule A et poule B, disputeront directement le play-out.

Les autres équipes classées de 2 à 5 disputeront la phase préliminaire pour accéder au Play-off en deux matches gagnants (et éventuellement une belle).

Ces matches mettront aux prises le C.Africain et l’ES Radès, le Stade Nabeulien et l’AS Hammamet, DS Grombalia et l’US Ansar et la JS Kairouan et la JS Manazeh. Les vainqueurs accèderont aux Play-Offs et rejoindront l’US Monastir et Ezzara Sport, tandis que les équipes vaincues joueront le Play-Out avec l’EO Goulette et l’Etoile du Sahel (matches aller et retour).

Un tirage au sort sera effectué pour déterminer le calendrier du Play-Off à l’issue duquel, les quatre premières disputeront le Super Play-off.

Les équipes classées 1ère et 2e au classement final du Play-out assureront leur maintien en ProA, les 5e et 6e seront reléguées en Nationale 1, les 3e et 4e joueront avec l’équipe 2e de la Nationale 1 un tournoi pour le maintien.

Programme

Samedi 6 mars :

Match pour le Bonus (aller)

A Ezzahra : Ezzahra Sport – US Monastir

Mercredi 9 mars

Match pour le Bonus (retour)

A Monastir : US Monastir – Ezzahra Sport

En cas d’égalité, 1 match partout, une « belle » est prévue le 13 mars à Ezzhra.

Phase préliminaire aller :

Samedi 6 mars

A El Gorjani (17h00) : C.Africain – Ezzahra Sport

A Nabeul (16h00) : S.Nabeulien – AS Hammamet

A Grombalia (16h00) : DS Grombalia – US Ansar

A Kairouan (16h00) : JS Kairouan – JS Manazeh