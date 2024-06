CIJ : L’Espagne se joint à l’Afrique du Sud dans la plainte contre Israël pour génocide

L’Espagne a décidé de faire cause commune avec l’Afrique du Sud dans la plainte pour génocide déposée devant la Cour internationale de justice (CIJ) concernant les agissements d’Israël à Gaza, a annoncé jeudi son ministre des Affaires étrangères, Jose Manuel Albares.

Ce faisant, l’Espagne devient le deuxième pays européen, après l’Irlande, à se joindre à la procédure. D’autres pays, dont le Chili et le Mexique, ont également apporté leur soutien à l’initiative sud-africaine auprès du tribunal qui siège à La Haye, aux Pays-Bas.

Albares a souligné l’engagement de l’Espagne à faire respecter le droit international et à soutenir le rôle de la CIJ en tant qu’autorité juridique suprême au sein du système des Nations unies. Il a souligné le désir de l’Espagne de soutenir le travail de la Cour et de renforcer le rôle des Nations unies dans la résolution des problèmes mondiaux.

- Publicité-