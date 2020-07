CMF: La capitalisation boursière globale atteint 22,5%, du PIB en 2019

La capitalisation boursière s’est élevée à 23 724 millions de dinars (MD), soit 22,5% du PIB en 2019, selon le rapport annuel du Conseil du Marché Financier (CMF), pour l’exercice 2019.

Le taux de contribution du marché financier, au financement des investissements privés (9,1%), en 2019, a remarquablement évolué, par rapport à 2018 (6,6%), révèle le rapport remis mercredi, par le Président du CMF, Salah ESSAYEL, au président de la République, Kais Saied. »Cette hausse s’explique par la progression notable du volume global des émissions réalisées en 2019, à 1 524,3 MD, contre un volume de 1 023,5 MD en 2018″.

Quant à la participation étrangère dans la capitalisation boursière, elle est demeurée stable, à 24,73%, contre 24,90% en 2018. « Cela dénote de la confiance des investisseurs étrangers dans les fondamentaux du marché financier tunisien, nonobstant un contexte économique mondial difficile ».

S’agissant du secteur du capital risque, « il a consolidé les bons résultats de 2018, avec la réalisation de 158 projets pour une valeur globale de 430,2 MD, dont 63,3% ont concerné des sociétés employant moins de 20 agents. Ceci révèle l’importance du secteur du capital risque en matière de renforcement des fonds propres des PME et de création de l’emploi notamment au niveau régional », constate le CMF.Le rapport a présenté les réalisations du CMF, en matière de renforcement de la transparence financière et de l’intégrité du marché. « Suite aux opérations de contrôle diligentées par le Conseil, l’année 2019 a enregistré une stabilisation du taux des sociétés cotées en bourse ayant respecté le délai légal de communication de leurs états financiers qui a atteint 84% ».

De même, « le taux des sociétés cotées ayant respecté le délai légal de publication de leurs états financiers intermédiaires a connu une hausse en 2019, pour atteindre 73%, contre 72% en 2018 ».

En outre, « quatre enquêtes et 6 plaintes ont été instruites au cours de l’année 2019, afin d’offrir aux investisseurs une protection adéquate permettant de renforcer leur confiance dans le marché financier et ses structures ».

En 2019, « le nombre de sociétés admises à la cote de la bourse, a atteint 81 entreprises dont 68 cotées sur le marché principal et 13 cotées sur le marché alternatif de la bourse dédié principalement aux PME ».