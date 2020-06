CNAM: L’augmentation des contributions des assurés sociaux n’est pas envisageable

» La Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) ne compte pas augmenter les contributions des assurés sociaux pour surmonter sa crise de liquidité financière « , a déclaré le directeur général de la CNAM Habib Toumi à l’agence TAP.

En effet, selon Jamel Zairi, directeur central des finances à la CNAM, la caisse souffre d’une crise de liquidité aigue puisque ses dettes s’élèvent à 1.3 milliards de dinars répartis sur 550 millions de dinars envers les structures de santé publique, 450 millions de dinars envers la pharmacie centrale et 300 millions de dinars envers les institutions du secteur privé.

En revanche, la Caisse nationale de sécurité sociale doit à la CNAM environ 2 milliards de dinars et la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale lui doit environ 2.5 milliards de dinars. Des dettes qui se sont accumulées depuis 2016.

D’après Habib Toumi, la crise du coronavirus a provoqué une baisse importante au niveau du paiement des contributions des assurés sociaux enregistrant un déficit entre 150 et 170 millions de dinars au mois d’avril dernier.

» Cela s’ajoute au déficit global, au niveau du paiement des contributions, qui a atteint environ 450 millions de dinars en 2019 outre le déficit estimé à 250 millions de dinars en 2020 à cause de la pandémie « , a-t-il ajouté.

Habib Toumi a indiqué que la CNAM n’est pas parvenue à mettre en application la convention signée avec le syndicat tunisien des médecins de libre pratique (STML) signée le 11 février 2020 et portant sur l’augmentation des honoraires des médecins à partir du 1er juillet 2020 en raison de la crise de liquidité qu’elle connait.

Selon Toumi, l’augmentation des honoraires des praticiens à partir du 1er juillet au 31 décembre 2020 coûterait à la CNAM environ 50 millions de dinars.

» Une augmentation qui pourrait être reportée au mois de janvier 2021 en attendant l’amélioration de la situation financière de la CNAM « , a souligné la même source.

A noter que le STML a annoncé lundi que sa relation contractuelle avec la CNAM prend fin le 30 juin 2020 en raison de la non application de l’accord du 11 février 2020.