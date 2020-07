CNOT: Assemblée générale évaluative ce lundi à Tunis

Le comité national olympique tunisien (CNOT) tiendra lundi prochain, à partir de 17h, à Tunis, son assemblée générale évaluative.

Le CNOT indique, que cette assemblée à laquelle assisteront les représentants des différentes fédérations nationales ainsi que tous les adhérents, examinera les répercussions du report des jeux olympiques de Tokyo 2020 à l’été 2021, sur le sport et l’action olympique.

L’assemblée du CNOT procédera, également, à la nomination d’un contrôleur des comptes, le règlement de la situation et à la lecture des rapports moral et financier de l’année 2019.

Il sera, en outre, question de la lecture du rapport du contrôleur des comptes au titre de la même période et à la discussion des rapports moral et financier avant leur adoption.