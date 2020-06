Conclave BCT-FTAV-FTH sur le secteur du tourisme

Dans le cadre du démarrage des travaux de la commission mixte entre la Fédération Tunisienne des agences de voyage et de tourisme et la Fédération Tunisienne de l’hôtellerie, une première séance de travail a été tenue hier jeudi avec le gouverneur de la Banque Centrale (BCT) et un nombre de cadres de la Banque.

La rencontre a permis d’évoquer plusieurs questions relatives aux préoccupations des différentes composantes du secteur touristique et à l’application des mesures de soutien relatives au secteur du tourisme, ont indiqué des communiqués publiés par la Ftav et la BCT.

Les débats ont été notamment axés sur la portée des mesures récemment prises, visant à soutenir le secteur du tourisme qui demeure un secteur « stratégique » et « à fort effet multiplicateur » selon El Abassi, qui a précisé que » la BCT suit de près l’implémentation des mesures exceptionnelles de soutien et accorde une attention particulière à leur évaluation afin de pouvoir mieux anticiper « .

C’est dans ce sens, a-t-il expliqué, que la BCT tient à instaurer un dialogue constructif avec les représentants des organisations nationales et sectorielles, et ce, pour rester à leur écoute et assurer un suivi des problématiques auxquelles pourrait faire face le tissu productif. Selon M. El Abassi, «

Une commission tripartite du tourisme sera, à cet effet, créée à travers laquelle les deux fédérations présenteront les problématiques rencontrées par leurs adhérents et sera chargée de trouver les solutions et d’intervenir directement auprès des banques en ce qui concerne les crédits.

En ce qui concerne le leasing, La BCT examinera la demande de la Fédération de reporter les échéances des crédits bancaires de 12 mois, et une réunion sera organisée avec les sociétés de leasing pour examiner le report des échéances des crédits bancaires et le taux d’intérêt.