CONECT: Le programme Sunref Tunisie présenté aux promoteurs de projets environnementaux

La Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT) a conjointement organisé jeudi, un webinaire avec le programme Sunref Tunisie, un outil de financement pour les projets environnementaux.

Sunref comprend une ligne 60 millions d’Euros de prêts compris entre un maximum de 1 million et 4 millions d’euros pour des projets environnementaux en fonction du secteur, avec des taux d’intérêts plafonnés et bonifiés, remboursables sur une période comprise entre 5 et 10 ans, une assistance technique d’un montant de 2.2 millions d’euros sur trois ans et un mécanisme de prime à l’investissement à hauteur de 15% de la valeur de la somme accordée

Le gramme est un label de finance verte qui vise, en soutenant financièrement l’investissement des entreprises, la promotion de l’utilisation des énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, la dépollution, ainsi que la production propre.

Les conditions d’éligibilité des projets et les modalités ont été présentées lors de ce webinaire. En effet, les projets éligibles en maîtrise d’énergie sont ceux de l’efficacité énergétique (cogénération, équipement plus sobres, systèmes de régulation etc.) et devant réaliser un minimum de 20% d’économies d’énergies primaires, ainsi que les projets d’énergies renouvelables pour le secteur industriel et tertiaire (photovoltaïque, système éolien de petite taille, biomasse-énergie, technologies hybrides, etc.).

Les projets éligibles en matière d’environnement sont ceux se rapportant à la production propre (valorisation des déchets) et ceux visant la réduction de la pollution (filtrage des fumées, station de pré-traitement des eaux usées, installations de contrôle de la pollution, etc.).

Le programme SUNREF qui dure jusqu’au mois de juin 2023 est développé par l’Agence Française de Développement et cofinancé par l’Union Européenne. Il est mis en œuvre par Expertise France et réalisé en partenariat avec l’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Energie et l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement, ainsi que 4 banques tunisiennes.