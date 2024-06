Conférence des directeurs régionaux des domaines de l’Etat

Le ministre des Domaines de l’État et des Affaires Foncières, Mohammed Rekik, a fait savoir que l’édition 2024 de la conférence des directeurs régionaux, tenue lundi à Sousse, a été consacrée à l’examen des programmes et plans d’action à caractère économique et social relatifs au domaine de l’Etat et des affaires foncières. Ces programmes ont été adoptés par l’Instance supérieure du Ministère réunie le 7 mai 2024.

Lors de l’ouverture de cette conférence des directeurs régionaux, placée sous le signe « l’administration régionale des domaines de l’État et des affaires foncières : Vers une contribution efficace en matière d’exploitation efficace des domaines de l’État et d’achèvement des projets publics », Rekik a ajouté que cette conférence abordera 4 thèmes clés relatifs à la simplification des procédures de gestion des domaines de l’État et l’accélération du règlement foncier des projets publics.Le troisième axe a été consacré aux mécanismes d’identification des domaines privés de l’Etat.

Le quatrième axe traite des nouveautés dans la réglementation des directions régionales des domaines de l’État et des affaires foncières.

Le Ministre a déclaré que, dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de l’Instance supérieure relatives à l’accélération des projets publics, un mémorandum d’action daté du 15 janvier 2024 a été publié.

En vertu de ce document, il a été décidé de modifier les procédures pour l’achèvement des phases d’élaboration des contrats et de recouvrement.

Rekik a appelé les directeurs régionaux à participer activement aux travaux des comités de pilotage pour accélérer l’achèvement des projets publics et à proposer des solutions efficaces pour les résoudre afin de développer l’infrastructure dans les régions et de renforcer leur développement, les exhortant à renouveler la recherche de solutions viables et réalisables qui réduiraient les délais d’exécution.

