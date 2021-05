Confinement : L’UTICA solidaire avec les commerçants et les artisans

L’UTICA a exprimé son soutien total aux professionnels, artisans et commerçants ainsi que tous ceux lésés par la décision de confinement général du 9 au 16 mai courant.

Dans un communiqué, l’Organisation patronale a manifesté sa compréhension de la situation difficile dans laquelle se trouvent les professionnels, affirmant qu’elle se tient à leurs côtés et fait siennes leurs revendications visant la préservation et la sauvegarde de leurs entreprises autant que la défense de leur gagne-pain.

L’UTICA a lancé un appel pour dépasser cette situation dans les plus brefs délais et permettre aux métiers de se livrer à leurs activités durant les jours précédant l’Aïd el-fitr, à charge pour toutes les parties (consommateurs, salariés et professionnels) de s’astreindre aux protocoles sanitaires.