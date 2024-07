Corne de l’Afrique : Des militaires turcs en Somalie pour la lutte contre le terrorisme

Le parlement turc a donné son feu vert à la demande du président Recep Tayyip Erdogan sur l’envoi des troupes en Somalie.

Une mission de deux ans, visant à soutenir Mogadiscio dans sa lutte contre le terrorisme, la piraterie maritime et autres menaces. Ankara assure répondre à une demande des autorités somaliennes.

La pays de la corne de l’Afrique peine en effet à faire face aux exactions quasi-endémiques du groupe Al-Shabaab qui mène une insurrection visant à renverser le gouvernement et à établir un État islamique fondamentaliste.

Ankara et Mogadiscio ont signé le 8 février de cette année, un accord-cadre sur la coopération en matière de défense et économique.

Depuis une au moins une décennie déjà, la Turquie participe à la restructuration des forces armées somaliennes, rappelle AfricaNews.

