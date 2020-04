Coronavirus: 1.258 victimes en 24h aux USA, un bilan en forte baisse

Au cours des dernières 24 heures, les autorités américaines ont enregistré 1.258 décès supplémentaires, soit le bilan le plus bas en près de trois semaines, selon le comptage de l’université Johns Hopkins qui fait référence. Au total, l’épidémie de coronavirus a fait 51.017 morts aux États-Unis, de loin le pays le plus endeuillé en valeur absolue, selon les bilans officiels.

Cette baisse ponctuelle appelle toutefois à la prudence, et ne représente aucune tendance : elle devra se répéter dans les prochains jours pour confirmer une véritable amélioration de la situation sanitaire dans le pays. Jeudi, les États-Unis avaient au contraire enregistré l’un de leurs plus lourds bilans journaliers, avec plus de 3.170 morts en une journée.