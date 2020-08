Coronavirus : 16 contaminations parmi les participants au congrès du Conseil national de l’UGTT

Le secrétaire général adjoint, porte-parole officiel de l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT), Sami Tahri, a déclaré aujourd’hui, dimanche, que le nombre de cas confirmés de coronavirus parmi les participants au congrès du Conseil national de l’Union a atteint 16 personnes, selon les résultats des dernières analyses publiées samedi.

Dans une déclaration à la TAP, Tahri a fait savoir que presque tous les employés de l’hôtel, les syndicalistes et les journalistes qui ont participé à la couverture médiatique de cet événement ont été soumis à des tests de dépistage (650 personnes au total).

Selon le responsable syndical, les résultats de la moitié des analyses ont été publiés hier samedi et le reste paraîtra ce dimanche.

Il a ajouté que tous les cas confirmés sont en bonne santé et ne présentent aucun signe de la maladie et qu’ils ont été pris en charge dans des centres d’ébergement spécialisés à Monastir et Mahdia. Les syndicalistes dont les résultats de leurs analyses se sont avérés négatifs ont quitté l’hôtel après s’être engagés à terminer la période d’auto-isolement chez eux.

Il a ajouté que les membres du bureau exécutif de l’UGTT et les journalistes présents à l’événement ont été testés négatifs à part les correspondants du journal « Echaab » qui recevront, aujourd’hui, les résultats de leurs analyses.