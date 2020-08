Coronavirus : 56 nouveaux cas de contamination dont 49 locaux

Le ministère de la Santé a annoncé, vendredi, qu’à la date du 13 août 2020, 56 nouveaux cas de contamination par le Coronavirus ont été enregistrés dont 49 locaux (dont 30 à Gabès) portant, ainsi, à 1903 le nombre des cas confirmés.

Dans son bulletin quotidien sur la situation épidémiologique dans le pays, le ministère a indiqué que sur les 1200 analyses effectuées dont 46 dans le cadre du suivi d’anciens patients, 68 analyses positives ont été enregistrées, dont 56 nouveaux cas (7 importés et 12 encore porteurs du virus).

Le ministère a fait savoir qu’après la vérification et la mise à jour des données, le bilan s’établit à 1320 guérisons, 53 décès et 530 cas encore porteurs du virus faisant l’objet d’un suivi médical dont 19 hospitalisations.