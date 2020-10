Coronavirus : 6 nouveaux décès samedi et dimanche à La Manouba

Le nombre de décès des suites du coronavirus est passé, dimanche, dans le gouvernorat de la Manouba, à 56, après la mort de 4 patients à Teborba et Oued Elil, hier samedi, et de 2 autres aujourd’hui, dimanche, à Jedaida et Mornaguia.

Les personnes décédées ne figurent pas sur le registre des porteurs du virus dans la région, selon la direction régionale de la santé à la Manouba.

Les cas de décès enregistrés hier, samedi, concernent une femme âgée de 82 ans et d’un homme de 46 ans originaires de Tebourba et décédés à l’hôpital de la Rabta. Il s’agit, aussi, d’un homme de 62 ans décédé dans une clinique privée. Ils ont tous été inhumés conformément au protocole sanitaire selon le délégué de la région Sofiène Jabbar.

Le quatrième cas de décès concerne également une personne âgée de 60 ans à Oued Ellil. La municipalité du lieu l’a enterré conformément au protocole sanitaire au cimetière de Sanhaja, selon le président de la municipalité de Oued Ellil, Ridha Ellouh.

Les deux décès survenus, dimanche, concernent une femme de 56 ans décédée à l’hôpital de la Rabata, et enterrée aujourd’hui au cimetière Hamim conformément au protocole sanitaire selon le délégué de la région, Slim Haj Saleh. Il s’agit, également, d’un homme âgé originaire de Jedaida décédé à l’hôpital La Rabta et enterré conformément au protocole sanitaire, selon le président de la municipalité de la région, Khaled Laaouini.

Il est à noter que le nombre de porteurs du virus dans la région de La Manouba a atteint hier, samedi, 367 cas dont 364 placés en auto-isolement et trois hospitalisés.

Les cas de guérison s’élève à 413, selon la direction régionale de la santé.