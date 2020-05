Coronavirus: 92 cas de guérison recensés à l’Ariana

Le nombre de cas de guérison du Coronavirus a atteint 92 personnes dans la région de l’Ariana qui ne recense actuellement qu’un seul cas de contamination, a indiqué lundi ,le directeur régional de la Santé, Abdellatif Jemaï .

Dans une déclaration à l’agence TAP, Jemaï a assuré que la situation épidémiologique à l’Ariana est rassurante, soulignant que la région sera décrétée » zone épargnée du Coronavirus « , une fois que ce patient contaminé, qui est actuellement sous surveillance, sera guéri.

D’après lui, l’Ariana qui était parmi les gouvernorats les plus touchés par la Covid-19, n’a enregistré aucun nouveau cas de contamination depuis le 10 avril, affirmant que » la propagation du virus dans cette région a été totalement maîtrisée « .

Néanmoins, il est impératif, selon lui, de poursuivre l’application des mesures de prévention en vigueur, et ce, en veillant notamment à respecter le principe de la distancion sociale dans les espaces publics.

Depuis la propagation du virus, le nombre de cas confirmés au gouvernorat de l’Ariana avait atteint 99 personnes dont la tranche d’âge comprise entre 30 et 70 ans. Sur ces 99 personnes infectées, 92 ont guéri alors que les 5 autres sont décédées.