Coronavirus : Un Tunisien meurt noyé en se jetant d’un navire de confinement en Italie

Un Tunisien s’est noyé après s’être jeté d’un navire à bord duquel il était sous quarantaine pour coronavirus à Porto Empedocle, dans le sud de l’Italie.

Le migrant de 28 ans, dont l’identité n’a pas été dévoilée, a sauté du navire Moby Zaza à 4 heures du matin mercredi, a déclaré la police. Il tentait probablement de s’échapper.

L’homme a sauté du pont six du navire dans la mer, d’une hauteur d’environ 15 mètres. Ses compagnons d’infortune ont alerté les autorités. La police financière et les autorités portuaires ont lancé des opérations de recherche avec un hélicoptère et un avion. Le corps sans vie de l’homme a été retrouvé à environ 4,8 miles du navire.

Les procureurs de la ville voisine d’Agrigente ont ouvert une enquête sur le décès. Une autopsie a été ordonnée et la police financière va enquêter.

Les enquêteurs pensent que le jeune homme tentait de s’échapper lorsqu’il a sauté du bateau parce qu’il portait une ceinture de sauvetage. La mer dans la région était agitée, avec des vagues de plus de deux mètres de hauteur.

Un décret permet au gouvernement italien de mettre en quarantaine les migrants à bord des navires pour s’assurer qu’ils ne sont pas infectés par le COVID-19.

Les ONG qui mènent des opérations de sauvetage de migrants en Méditerranée ont déclaré que le Tunisien de 28 ans était « la première victime des mesures illogiques prises par le gouvernement italien qui se sont transformées en outils inutiles et nuisibles portant atteinte aux droits des personnes secourues ».

Dans un communiqué, les ONG Mediterranea Saving Humans, Sea Watch, Proactiva Open Arms et Médecins sans frontières ont déclaré qu’elles avaient demandé aux autorités « sur quels fondements juridiques se bas le débarquement des naufragés alors qu’ils pourraient être mis en quarantaine à terre ». Elles ont rappelé que « même avant ce tragique incident, d’autres divergences récentes et des confrontations inacceptables aux dépens des personnes secourues ont mis en évidence l’inadéquation des mesures adoptées par le gouvernement sur la question des opérations de sauvetage maritime en lien avec le COVID-19″.