Coronavirus-USA : La barre des 200.000 morts franchie, le double attendu

Le chiffre est tombé dans la nuit de lundi 21 au mardi 22 septembre, le nombre de morts du coronavirus aux États-Unis a passé la barre des 200.000 personnes. C’est le pays qui compte le plus de morts, et de loin : 20% des morts recensés sur la planète pour 5% de la population mondiale.

Pendant des mois, au printemps, même si New York était devenue l’épicentre de la pandémie, le reste des États-Unis était moins touché, certains États presque pas d’ailleurs. Et quand on ramenait le nombre de décès à la population totale, les États-Unis faisaient mieux que beaucoup de pays européens.

Mais ce n’est plus le cas depuis cet été. Quand on fait le bilan de 7 mois de pandémie, la mortalité par habitant est un tiers plus élevée aux États-Unis qu’en France.

3.000 morts par jour à Noël, c’est ce que prédisaient les épidémiologistes, avec l’arrivée de l’automne et la reprise de l’activité. Le modèle de prévision, qui pour l’instant s’est avéré plutôt juste, annonce qu’on va s’approcher des 400.000 morts d’ici la nouvelle année. Soit un quasi doublement. On devrait être, selon le modèle, à quasiment 3.000 morts par jour à Noël. Chaque jour, le même nombre de morts que le 11 septembre.

Trump n’en continue pas moins de minimiser. Lundi soir, à propos du virus, il a dit que « ça n’affecte pratiquement personne. Ça affecte les personnes âgées, les personnes souffrant de problèmes cardiaques et d’autres problèmes. Ça n’affecte vraiment que seulement ça, c’est tout ».