Côte d’Ivoire : Les USA débloque 19,5 M$ pour lutter contre l’extrémisme

Entre 2016 et 2020, la Côte d’Ivoire a subi deux attaques terroristes sur son sol. Alors que l’extension de la menace terroriste aux pays du golfe de Guinée se fait de plus en plus inquiétante, le pays ouest-africain a déjà mis en place plusieurs mesures pour lutter contre ce fléau, rapporte Ecofin.

La Côte d’Ivoire bénéficiera d’un financement de 19,5 millions $ des Etats-Unis pour lutter contre l’extrémisme violent. L’annonce a été faite par les autorités américaines dans un communiqué publié cette semaine.

Les fonds prévus pour être décaissés par l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) serviront à renforcer la résilience des communautés contre l’extrémisme violent dans le nord du pays. S’inscrivant dans le cadre du projet « Resilience for Peace (R4P) », ils seront étalés sur cinq années en collaboration avec l’organisation Equal Access International (EAI).