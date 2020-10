Couvre-feu : Saied ordonne le déploiement des patrouilles mixtes à Sousse et Monastir

Le président de la République Kaîs Saied, chef suprême des forces armées, a ordonné, vendredi, le déploiement de patrouilles sécuritaires et militaires mixtes dans les gouvernorats de Sousse et Monastir pour faire respecter le couvre-feu, instauré dans ces régions.

Selon un communiqué de la Présidence, cette mesure s’inscrit dans le cadre des efforts fournis en matière de lutte contre le coronavirus qui a gagné, ces derniers jours, du terrain dans plusieurs gouvernorats du pays.

Face à la recrudescence des cas de contamination, les autorités régionales dans les gouvernorats de Monastir et Sousse ont décidé de décréter un couvre-feu.

A Monastir, le gouverneur a annoncé qu’un couvre-feu est décrété de 20h00 à 6h00 sur tout le gouvernorat, à partir de jeudi 1er octobre jusqu’au 15 du même mois.

A Sousse, un couvre-feu est tenu de 20h00 à 05h00 du matin, pendant deux semaines, à commencer du 1er octobre 2020.