COVID-19 : 1605 nouvelles contaminations et 38 décès recensés le 21 décembre 2020

1605 nouvelles contaminations et 38 décès supplémentaires ont été signalés le 21 décembre en cours portant le bilan à 123323 cas confirmés d’infection au coronavirus dont 4237 décès et 95763 guérisons après le rétablissement de 738 personnes.

Selon le dernier bilan du ministère de la santé, publié mardi soir, en date du 21 décembre, 1375 malades atteints de la COVID-19 étaient hospitalisés dont 306 en soins intensifs et 101 placés sous respirateurs artificiels et ce, dans les secteurs public et privé, soit au total 91 patients supplémentaires en 24h.

- Publicité-