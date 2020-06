Covid-19: La BCT au secours du secteur des bâtiments et des travaux publics

Reçu lundi matin par le chef du gouvernement, le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), Marouane Abassi a exprimé la prédisposition de la BCT à accompagner le secteur des bâtiments et des travaux publics afin de faire face à la crise du Coronavirus.

Lors de cet entretien tenu en présence du ministre des Finances, Nizar Yaiche, Abassi a mis l’accent sur la nécessité de mettre en place les mesures nécessaires afin d’encourager les banques et les sociétés de leasing à fournir des financements aux opérateurs économiques, en particulier ceux impactés par la crise du Covid-19.

De son côté, le chef du gouvernement, Elyès Fakhafakh a souligné l’impératif de continuer à soutenir les secteurs, les métiers et les établissements les plus touchés par la crise.