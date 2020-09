Covid-19: le taux de décès n’a pas dépassé 1pc

Le ministre de la santé, Mehdi Faouzi a affirmé mercredi que la Tunisie entame actuellement la 3ème phase de Covid-19, avec un taux de décès qui n’a pas dépassé 1pc.

La moyenne d’âge des cas de covid-19 décédés, est estimée à 75 ans, a-t-il rappelé.

Lors d’une séance d’écoute à la commission de la santé et des affaires sociales à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Mehdi a appelé les citoyens à accepter l’idée de vivre normalement sans crainte, tout en respectant les consignes et les normes d’hygiène.

La prochaine étape nécessite une vigilance et plus de prudence ainsi que l’application du protocole sanitaire dans les lieux publics, a souligné Mehdi. Des campagnes de coordination avec le ministère de l’intérieur seront organisées afin de contrôler l’application du protocole sanitaire et le respect des normes d’hygiène, a-t-il encore signalé.

Le nombre de lits de réanimation en cette période répond aux besoinx sans dépasser la capacité d’accueil, a affirmé le ministre de la santé.

Le problème à surmonter demeure sur le plan de la coordination et la nécessité d’assurer une bonne répartition des malades, a fait constaté Mehdi. Il a par la même occasion annoncé l’entrée en vigueur de l’hôpital de campagne d’El Menzah qui compte 80 lits équipés d’oxygène, 4 lits de réanimation, signalant que cet hôpital est disposé pour accueillir les malades dès les premiers signes de contamination et avant la complication de leur état de santé.

Cette mesure est adoptée afin de réaliser une meilleure gestion des lits de réanimation sur le plan national, a-t-il noté.

Trois laboratoires d’analyses ont été également installés dans les gouvernorats de Kébili, Sidi Bouzid et Jendouba, dans le but d’appuyer les efforts des autres laboratoires et réduire les délais d’obtention de résultats de diagnostic, a encore indiqué le ministre de la santé.

La ligne 190 a été également renforcée, en coopération avec le ministère des technologies de la communication et de l’économie numérique afin d’assurer une meilleure gestion des appels et une rapidité des interventions, selon la même source.