Covid-19: Les décès et cas de contamination en hausse dans les régions

Le nombre de décès et de contaminés au covid-19 continue à augmenter après la détection de nouveaux cas, entre jeudi et vendredi, dans plusieurs régions du pays.

Dans le gouvernorat de Zaghouan, un deuxième décès lié au covid19 a été enregistré en moins de 24h. Le défunt est un homme âgé de 84 ans qui s’ajoute au jeune originaire de Zriba mort vendredi matin des suites du coronavirus.

Dans le gouvernorat de Tozeur, une femme (37 ans) est morte vendredi au service de réanimation de l’hôpital régional. Il s’agit du premier décès enregsitré dans la région, a précisé à l’Agence TAP, Souad Najii, directrice de la médecine préventive à Tozeur.

Dans le gouvernorat de la Manouba, deux décès (un homme et une femme) ont été dénombrés, a indiqué la directrice régionale de la santé, Nabila Kaddour. Le nombre de morts liés au coronavirus est passé ainsi à 9 cas dans la région et celui des contaminés à 173 cas.

Dans le gouvernorat de Sousse, une pharmacienne âgée de 71 ans atteinte du virus est morte, jeudi, portant le nombre de décès à 16 depuis la réouverture des frontières.

Dans le gouvernorat de Monastir, le service des urgences de l’hôpital universitaire Fattouma Bourguiba a enregistré, jeudi, le décès d’une femme âgée de 74 ans, originaire de Ksar Hellal. Jusqu’à présent, la région compte 4 décès atteints du covid-19.

S’agissant du nombre de contaminations, il est porté à 724 cas dont 220 recensés à Menzel Nour. Face à cette situation, un hôpital mobile sera installé, samedi, dans la salle couverte de Menzel Nour, a fait savoir le maire de la ville Sami Belhaj Ameur.

Dans le gouvernorat de Gabès, 15 nouveaux cas de contamination ont été détectés, a fait savoir le directeur régional de la santé Riadh Chaouch. Les cas sont répartis comme suit: 6 à El Hamma et El Hamma-Ouest, 3 à Ghannouch, 2 à Gabès sud, 2 à Gabès ville et 2 à Gabès Ouest.