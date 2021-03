Covid: Plus de 93% des entrepreneurs n’ont jamais reçu un appui financier!

Plus de 93% des entrepreneurs, des artisans et des personnes exerçant une fonction libérale déclarent qu’ils n’ont reçu aucun appui financier du gouvernement, a révélé une enquête dévoilée par l’Organisation Nationale des Entrepreneurs (ONE), lors d’une conférence de presse tenue ce lundi 1er mars 2021, à Tunis.

Selon cette enquête sur les impacts de la deuxième vague du Covid-19, menée auprès d’un échantillon de 3281 entrepreneurs, 83% des sondés ont indiqué qu’ils n’ont pas bénéficié des mesures annoncées par le gouvernement en faveur des entreprises affectées par la crise sanitaire. Réalisée entre le 15 décembre 2020 et le 3 février dernier, l’enquête a souligné que 89,7% des personnes interrogées ont déclaré qu’ils n’ont reçu aucun soutien de leurs banques, durant la crise.

La même source a révélé, d’autre part, que 32% des sondés songent à changer la nature de leurs activités, faisant observer que 60,3% des entrepreneurs, des artisans et de ceux qui exercent des professions libérales demeurent « pessimistes » quant à l’avenir de l’économie nationale au titre des trois prochaines années.

Par ailleurs, près de 92% des personnes interrogées ont été unanimes à souligner l’importance de la numérisation de l’administration tunisienne. Opérant une lecture de cette enquête, le président de ONE, Yassine Gouia a estimé que les résultats sont « choquants », soulignant que l’économie tunisienne fait face à une crise sans précédent depuis l’indépendance.

Appel au soutien des banques

Il a ajouté que cette enquête a mis en lumière le mécontentement des entrepreneurs envers les autorités, quant à leur gestion des impacts économiques. Il a, à cet égard, appelé les banques à soutenir les artisans, les petits entrepreneurs et les personnes exerçant des professions libérales qui ont été lourdement impactés par le Coronavirus.

Créée entre mars et avril 2020, suite à la pandémie COVID19, l’ONE ambitionne de réunir l’ensemble des entreprises et des personnes marginalisées depuis longtemps. Elle s’adresse aux professionnels du secteur privé et libre, aux détenteurs d’une patente qui sont relégués au second plan malgré leur importance dans le développement économique.

L’organisation représente les propriétaires des petites et moyennes entreprises (PME, TPE ), les entrepreneurs et les artisans, ceux qui sont actifs dans les professions libérales ainsi que toutes les structures professionnelles de tous les secteurs économiques : agricole, industriel, commercial, artisanal et les services.

L’année 2020 a été profondément marquée par la pandémie du covid-19 qui a entraîné une récession désastreuse. L’économie mondiale a connu sa plus profonde crise économique depuis la fin de la seconde guerre mondiale et devrait, selon l’OCDE, connaître une chute de l’ordre de 4,2%. Bien davantage pour l’Europe qui intéresse particulièrement la Tunisie en raison de son poids dans les échanges extérieurs du pays : – 7,2%.

Tous les pays partenaires majeurs de la Tunisie dans l’échange ont accusé des chutes historiques de leur croissance, l’explosion du chômage et l’envolée de leur dette. Le cas de la Chine mis à part, les prévisions les plus crédibles font état d’une contraction du PIB supérieure à 9% pour la France et l’Italie ; deux pays qui absorbent près de 45% des exportations tunisiennes totales.

La recrudescence de l’épidémie en cette fin d’année, devrait aggraver les ravages économiques et financiers causés et conduire à la poursuite de la contraction des exportations tunisiennes et la catalepsie du secteur touristique.