Dabbabi fait du « Cleaning-up » à la QNB Tunis

Nous apprenons, de sources bancaires généralement bien informées, que le nouveau DG de QNB a donné un grand coup de balai dans les cadres de la banques. Dans le silence et la discrétion, Lotfi Dabbabi ferait ainsi une salvatrice campagne de « Cleaning-up » au sein de la banque, qui ne pourrait être le premier pas vers une plus large action de remise de cette banque qui perd de l’argent, bien qu’étant filiale d’une des plus grosses banques du Moyen-Orient sur la voie de sortie de crise . Mais Dabbabi a fait, nous dit-on, mieux que cela pour apaiser le climat social, pansant les blessures causées par l’ancienne direction en intégrant les personnes renvoyées. Il a ainsi désamorcé la tension sociale et mis fin au sit-in depuis plusieurs semaines installé devant la banque.

