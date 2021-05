QNB Tunis : Un gros mal pour un bien ?

Prenant la suite, en octobre 2019, d’un DG à plus de 242 mille DT par mois, le nouveau DG de la filiale tunisienne de la qatarie QNB, Lotfi Debbabi, est en train de faire un vigoureux Cleaning-Up financier et la banque y laisse pour l’instant des plumes.

La poule aux œufs d’or, certes jusque-là pour ses anciens DG, est plutôt déplumée et perd de l’argent, mais de manière délibérée , planifiée et ordonnée, pourrait-on dire. A fin 2020, en effet, la QNB Tunis diminuait de 40 MDT ses produits d’exploitation (104,3 MDT contre 143,8 MDT en 2019), augmentait de 3 MDT ses charges d’exploitation, et baissait drastiquement son PNB qui passait de 48,3 à seulement 6 MDT. Et de fait, la banque qatarie se retrouvait avec un résultat 2020, déficitaire de plus de 111 MDT, après un 2019 qui était aussi déficitaire.

Le multiplier est pourtant une autre affaire. Mais ce qui est plus rare, c’est que ce déficit ne semble pas fortuit, et même voulu par celui qui était ancien DG de la STB. Lotfi Debbabi, n’en parle en tous cas pas comme un enfoncement dans le déficit, mais plutôt comme le résultat logique d’une volonté de Cleaning-Up d’une banque qu’il voue à un avenir meilleur, tant en local qu’à l’international. « Autant reculer pour bien rebondir que d’essayer encore de faire un ravalement de façade », commente le nouveau DG.

La banque aurait ainsi fait un « coup d’accordéon » en effaçant les 236 MDT de pertes cumulées qu’elle traînait depuis sa reprise par les Qataris, sans oublier les agios réservés (117 MDT) sur les créances classées, non comptabilisées comme produits mais comme charges, et les provisions (Dotation aux provisions de 250 MDT) qui sont toujours déduites du PNB. C’est ce qui explique, selon le management de la banque, la baisse du PNB de 48 à 6 MDT.

– Un plan global de restructuration, une capitalisation et un programme en 2 axes

Il reste cependant optimiste quant à la récupération de ces deux cagnottes (117 MDT en agios réservés et 250 MDT en provisions), une fois devenues des actifs courants sous l’effet d’actions d’assainissement ou de consolidation.

De manière plus officielle, c’est « dans le cadre de son plan de restructuration globale que la banque QNB a entamé en 2020 une vaste action d’assainissement de son portefeuille de crédit, au prix d’un considérable effort de provisionnement. Ce Cleaning-Up qui comprend une classification réelle des actifs, est accompagné par un programme de consolidation des fonds propres de la banque, à hauteur de 305 MDT par tranches étalées sur trois ans. La 1ère augmentation de capital, d’un montant de 130 MDT, vient justement d’être approuvée par l’AG du 4 mai ».

Cette capitalisation, comme l’appelle le management de la banque, « s’inscrit dans le cadre de son programme de transformation stratégique, traduit dans son Business-plan (BP) 2021-2023, qui prévoit de renouer avec les bénéfices à partir de l’exercice 2022. Les orientations qui découleront de ce programme s’articuleront autour de 2 axes. D’abord, le renforcement de la gestion du risque et de l’efficacité du processus de recouvrement. Ensuite, l’amélioration de l’image de la banque et de son efficacité commerciale ».

– Une offensive, QNB et Ecobank à l’appui, sur l’Afrique pour accompagner les Tunisiennes

A cet égard, la direction de la banque met l’accent sur la nouvelle stratégie commerciale qu’elle compte adopter, avec une nouvelle segmentation de la clientèle en ciblant des niches plus porteuses, en délaissant les segments de masse et les petites entreprises, de nouveaux produits à lancer, des investissements dans le développement du réseau, le digital (Mobile Banking, cartes prépayées, transfert d’argent à distance), et le système d’information.

Avec Lotfi Debbabi, la QNB compte aussi engager une offensive commerciale en direction de l’Afrique, en synergie avec la présence de la banque-mère sur place en Afrique et en Méditerranée, et notamment avec Ecobank, présente dans 37 pays, pour accompagner les entreprises tunisiennes en Afrique.