Décès de l’ancien ministre Ali Chaouch

Ali Chaouch, plusieurs fois ministre et ancien secrétaire général du RCD est décédé. Il avait de nombreux postes de responsabilité. Il est entré pour la première fois au gouvernement comme secrétaire d’État auprès du ministre de la Santé publique en juillet 1992. Il deviendra par la suite ministre de l’équipement et de l’habitat en juin 1993 puis ministre de l’intérieur en octobre 1997 et enfin ministre des affaires sociales en 2005.

Ali Chaouch a également été secrétaire général du RC de décembre 2000 à septembre 2005.

En février 2010, il a été nommé en février comme ambassadeur de Tunisie en Autriche et représentant auprès de l’Agence internationale de l’énergie atomique.