Décès du syndicaliste et ancien ministre Ahmed Ben Salah

Ahmed Ben Salah, syndicaliste, homme politique et ancien ministre s’est éteint, ce mercredi, à l’âge de 94 ans, annonce l’UGTT sur sa page » Facebook « .

Le défunt a été admis, le 11 septembre courant, à l’hôpital militaire de Tunis, suite à un malaise. Le chef du gouvernement Hichem Méchichi, le président du parlement Rached Ghannouchi et le patron de la centrale syndicale Noureddine Taboubi s’étaient rendus à son chevet.

Dans un faire-part, le bureau exécutif de l’UGTT s’est recueillie sur la mémoire d’un « fervent défenseur des droits des ouvriers qui a occupé le poste de secrétaire général de l’organisation (1954-1956) et contribué de manière significative à l’indépendance de la Tunisie ».

Né le 13 janvier 1926 à Moknine, gouvernorat de Monastir, feu Ahmed Ben Salah est un militant politique de longue date, il était plusieurs fois ministres sous l’ère Bourguiba qui l’a choisi pour mettre en œuvre une politique économique fondée sur la planification en lui confiant le portefeuille des finances en 1961. Le premier portefeuille ministériel lui a été attribué en 1957 (Ministère de la Santé). En 1968, il a été désigné à la tête du ministère de l’Education.

Le nom de Ben Salah est associé à l’expérience coopérativiste, une politique qu’il a lui-même incarnée et qui s’est soldée par un échec, lui ayant valu son éviction du gouvernement et son incarcération.

En 1970, il a été poursuivi en justice pour » haute trahison » et condamné à 10 de prison ferme. En 1973, il s’est évadé de sa prison pour se diriger vers l’Algérie puis vers l’Europe où il a fondé le mouvement de l’Unité populaire (MUP) à référence nationaliste.

En 1988, il a regagné la Tunisie à la faveur d’une grâce présidentielle accordée par le président Ben Ali.