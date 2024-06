Des aviateurs militaires US demandent le statut d’objecteur de conscience pour la guerre de Gaza 

Deux membres de l’armée de l’air américaine demandent le statut d’objecteur de conscience en raison du soutien apporté par les États-Unis à la guerre d’Israël à Gaza, selon NBC News.

Pour Larry Hebert Jr, la mort de Hind Rajab, âgée de six ans, en février, après avoir été piégée par des tirs israéliens, a été un tournant.

« Elle ressemble presque à ma fille, et c’est quelque chose qui a été extrêmement difficile à comprendre, c’est que tous ces enfants qui ont des aspirations, des rêves et des vies que beaucoup d’entre nous vivent et désirent, et qu’il est totalement injustifié de soutenir ce qui se passe », a déclaré Hebert à NBC News, ajoutant qu’il a travaillé sur une opération américaine visant à fournir des ventes d’armes à Israël.

L’aviateur américain Juan Bettancourt a également déclaré qu’il ne pouvait pas soutenir le rôle des États-Unis après avoir regardé les informations en provenance de Gaza.

« Je vois le massacre de milliers de civils innocents pendant que le monde entier regarde par l’intermédiaire de ses smartphones », a déclaré Bettancourt au média américain.

En s’opposant publiquement, les deux hommes espèrent influencer la position des États-Unis sur le soutien à Israël.

