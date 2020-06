Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a pris une série de mesures pour permettre aux étudiants tunisiens à l’étranger et aux étudiants internationaux de passer leurs examens à distance vu la poursuite de la fermeture des frontières et la suspension des vols entre les pays après la propagation du coronavirus, a annoncé vendredi Slim Choura, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Lors d’une conférence de presse tenue au siège du ministère à Tunis, Choura a indiqué que le passage des examens à distance a concerné jusqu’à présent 550 étudiants répartis sur 8 universités tunisiennes dont des étudiants internationaux de Palestine, d’Algérie, du Maroc, de Libye, de Mauritanie, d’Ethiopie, de France, d’Italie, du Canada, de Turquie, de Malaisie et d’Indonésie.

Selon le ministre, les examens ont eu lieu dans les sièges des missions diplomatiques et consulaires à Paris en France et à Montréal au Canada.

Il a, en outre, rappelé que les examens se déroulent dans le cadre des conventions de partenariat entre les universités tunisiennes et leurs homologues à l’étranger.

A noter qu’il existe 25 mille étudiants tunisiens à l’étranger dont plus de 2 mille ont été rapatriés récemment.