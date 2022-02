Des responsables de l’UTICA et de la BM réunis, mardi, pointent la nécessité d’améliorer le climat des affaires

La nécessité d’améliorer le climat des affaires et de renforcer la compétitivité de l’économie tunisienne a été évoquée lors d’une rencontre tenue mardi, entre des membres du bureau exécutif national de l’UTICA, conduits par le président de la centrale patronale, Samir Majoul et une délégation de la Banque mondiale.



La rencontre tenue au siège de l’UTICA, a été, également, l’occasion, d’aborder la situation socio-économique et les réformes nécessaires pour rétablir la croissance.

Les deux parties ont, par ailleurs, passé en revue les programmes d’action communs entre la Tunisie et la Banque mondiale.