Deux milliards d’êtres humains en moins d’ici 2100 ?

Environ 1,7 milliard de personnes, soit 22 % de la population mondiale, seraient atteintes de troubles de la santé susceptibles de causer des complications en cas d’infection par le virus Covid-19. C’est le résultat d’une étude mise en ligne par le CDC basée sur des relevés collectés tout au long du mois d’avril 2020 aux États-Unis.

L’année dernière, les Nations unies prédisaient une population mondiale de près de 11 milliards d’habitants à l’horizon 2100. Néanmoins, une nouvelle étude publiée dans la revue The Lancet offre une perspective différente. Grâce à de nouvelles méthodes de projection, les chercheurs ont tenté de modéliser la mortalité, la fertilité, et les mouvements de population pour les 80 prochaines années, pour arriver au résultat final de 8,8 milliards de personnes d’ici 2100, soit deux milliards en dessous des prédictions de l’ONU.

« Comprendre les motifs potentiels des futurs niveaux de population est crucial pour anticiper et planifier les variations des catégories d’âge, les ressources et les besoins sanitaires, ainsi que pour envisager les paysages environnementaux et économiques », explique l’équipe dans l’introduction de l’étude. D’après les prédictions, la population connaîtra son apogée en 2064 avec 9,3 milliards d’habitants, avant de diminuer progressivement à mesure que la fin du siècle se rapproche.

Plus d’une vingtaine de pays, dont le Japon, l’Espagne, l’Italie, le Portugal, la Corée du Sud, ou encore la Pologne, verront leurs effectifs réduits de moitié. La Chine passerait de 1,4 milliard d’âmes à seulement 730 millions. L’Afrique subsaharienne, pendant ce temps, triplerait en population, le Nigéria devenant le deuxième pays le plus peuplé au monde derrière l’Inde, avec 800 millions d’habitants. Selon les chercheurs, la chute du taux de fertilité amènera 183 pays sur 195 sous le seuil de renouvellement de la population sans la mise en place d’une politique d’immigration plus libérale.