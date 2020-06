Deux nouvelles contaminations importées au coronavirus ont été enregistrées, le 24 juin 2020, parmi des personnes rapatriées et placées en quarantaine obligatoire, a annoncé, jeudi le ministère de la santé.

Selon la même source, 217 analyses ont été effectuées dont trois sur des patients déjà porteurs du virus portant à 68321 le nombre total des tests de diagnostic.

En plus des deux nouveaux cas, 3 personnes ont été testées positives parmi des cas précédents encore porteurs du virus portant, ainsi, à 1162 le nombre total des cas confirmés dont 1023 malades rétablis, 89 encore porteurs du virus placés en observation et 50 décès.