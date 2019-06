Djerba accueille un méga rendez-vous international

La 1ère édition de l’International Aerospace & Defence Exhibition (IADE) Tunisie, l’une des plus grandes réunions civiles et militaires d’Afrique, se tiendra du 4 au 8 mars 2020 à l’aéroport international de Djerba-Zarzis.

Le salon, qui devrait attirer plus de 200 exposants, 100 délégations officielles et plus de 40 000 visiteurs, s’inscrit dans la stratégie de développement tunisienne de l’industrie de l’aérospatiale et de la défense, et plus généralement dans celle du continent africain.

Le salon couvrira une superficie de 100 000 m2, dont 2 000 m2 de chalets d’affaires et plus de 100 avions et engins des principaux opérateurs.

Les 4, 5 et 6 mars 2019, le salon sera ouvert exclusivement aux professionnels qui auront accès à des zones thématiques leur permettant d’assister à des démonstrations et à des présentations statiques et dynamiques, mais également de se familiariser avec les évolutions du secteur.

Le salon promet également de nombreuses opportunités d’investissement dans ces secteurs en Afrique, tout en consolidant les dernières initiatives des équipementiers et des fournisseurs de l’aérospatiale et de la défense.

Les 7 et 8 mars, les sections aérospatiales du salon ouvriront leurs portes au grand public. Ce sera l’occasion de découvrir les expositions d’avions mais aussi d’assister à des spectacles aériens spectaculaires dans les cieux de Djerba.

Conscient de l’intérêt grandissant du secteur international de l’aérospatiale et de la défense pour le continent africain, le salon ambitionne de devenir en 2020 «la place» des réunions B2B et B2G entre acteurs institutionnels africains et industriels internationaux du secteur.

À cette fin, un programme d’invitation massif aux délégations africaines et aux pays de la région méditerranéenne, civils et militaires, est en place pour faire de IADE Tunisie un événement majeur pour le continent, qui constituera une opportunité de développement pour l’économie du secteur et confirmera l’international statut de l’industrie aérospatiale et de la défense en Afrique.

Soutenu par les autorités tunisiennes, IADE 2020 couvre les trois principaux domaines de l’aérospatiale et de la défense, à savoir les matériels et équipements civils et militaires, la sous-traitance et la maintenance industrielles .