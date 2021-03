Djerba : Mechichi se renseigne sur l’avancement du réaménagement de l’aéroport Djerba-Zarzis

Le Chef du gouvernement Hichem Mechichi en visite, samedi, à Djerba, a pris connaissance de l’état d’avancement du projet de réaménagement de l’infrastructure de base de l’aéroport international Djerba-Zarzis.

- Publicité-

Ce projet vise à mieux adapter l’aéroport à l’évolution des conditions d’exercice du transport aérien international et à le préparer à l’accueil des gros avions, notamment en la présence de liaisons aériennes le reliant à la Russie et à l’Europe de l’Est.

Mechichi s’est ainsi fait une idée du calendrier des travaux dont le coût est estimé à plus de 40 millions de dinars et des étapes de réalisation des différentes composantes du projet, notamment celle relative à l’aménagement de l’aérodrome qui nécessite sa fermeture quotidiennement, au courant de la nuit, et en journée, les lundi et mercredi de chaque semaine, durant la période allant du 1er mars au 22 avril 2021.

Les travaux de réaménagement de l’aérodrome se poursuivront jusqu’au mois de mai 2021, sans que cela n’ait un impact sur la dynamique de navigation à partir du 22 avril 2021.

Le chef du gouvernement s’est également renseigné sur le reste des composantes du projet d’aménagement de l’aéroport recommandant de respecter les délais de réalisation préalablement fixés notamment à l’approche de la saison touristique et du pèlerinage juif annuel de la Ghriba.

Il estime que le projet de réaménagement de l’infrastructure de l’aéroport revêt une grande importance pour l’île étant donné l’évolution des exigences de la navigation aérienne et favorisera les préparatifs pour la prochaine saison touristique.

Raccordement de l’île de Djerba au réseau de gaz naturel

Mechichi a, par ailleurs, donné le coup d’envoi à l’entrée en exploitation du projet de raccordement de l’île de Djerba au réseau du gaz naturel en assistant au raccordement de la première unité touristique parmi les 100 unités programmées.

Ce projet prévoit également le raccordement des clients ménagers au réseau du gaz naturel à travers un premier réseau de 435 clients dont 150 ont déjà été raccordés, selon, Abdejelil Mezdari, Chef de l’unité technique de distribution du Gaz à l’île de Djerba.

Le raccordement des unités hôtelières au réseau du gaz naturel leur permettra des économies de l’ordre de 48% du coût de gaz utilisé, soit 100 à 220 mille dinars annuellement par unité.

Le chef du gouvernement a estimé que le projet de raccordement de l’île au gaz naturel impactera positivement les secteurs touristique et industriel, réduira les coûts de consommation et encouragera ainsi les entreprises à investir et à créer des postes d’emplois.

Evoquant la problématique environnementale de l’île de Djerba, Mechichi a affirmé que son gouvernement est ouvert à toutes les propositions à même d’améliorer la situation environnementale dans l’île.