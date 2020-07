Djibouti : La BAD mobilise 41 M$ pour lutter contre le Covid-19

Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement a approuvé, à Abidjan, une subvention de 41,16 millions de dollars américains au profit de Djibouti dans le but d’atténuer les impacts de la pandémie de Covid-19 à l’échelle nationale et régionale.

Selon les données rapportées par Ecofin, ce financement, sous forme d’appui budgétaire provient du Fonds africain de développement, le guichet de prêt à taux concessionnel du Groupe de la Banque africaine de développement pour un montant de 4,12 millions de dollars américains et 37,04 millions de dollars provenant de l’enveloppe des opérations régionales de la Banque.

La Banque accorde ce financement dans le cadre de son mécanisme de réponse au Covid-19, dénommé Facilité de réponse rapide contre le Covid-19 (CRF) dotée de 10 milliards de dollars américains destinés à aider ses pays membres régionaux et le secteur privé à faire face spécifiquement à la pandémie et à ses conséquences sociales et économiques, détaille encore la même source.