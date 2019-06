Du concret et du solide pour les entreprises, grâce au Japon

Un accord de prolongation, jusqu’à fin 2020, du projet Kaizen, méthode japonaise d’amélioration continue de la productivité et de la qualité en Tunisie, a été signé, lundi, à Tunis, lors d’un point de presse organisé en marge de la conférence annuelle Kaizen Afrique 2019, qui se tient pour la première fois en Tunisie (du 24 au 26 juin 2019).

L’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) a lancé, depuis 2006, en coopération avec le ministère de l’Industrie et des Petites et Moyennes entreprises, ” le projet d’amélioration de la qualité et de la productivité “, dont la 2ème phase prendra fin en 2019. Près de 72 entreprises opérant dans les secteurs électrique et mécanique, chimique et du textile-habillement ont bénéficié de la 2ème phase de ce programme et ont pu réaliser une amélioration de leur productivité. En moyenne, le taux d’amélioration de la productivité dans ces entreprises a atteint 60%, a indiqué le directeur général de l’Unité de Gestion du Programme National de Promotion de la Qualité UGPQ, relevant du ministère de l’Industrie, Zouheir Makhloufi.

Cet accord de prolongation a été signé par le représentant résident de la JICA Tunisie, Toshifumi Egusa et le ministre de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises (PME), Slim Feriani. Il stipule quatre axes, relatifs à la poursuite du développement des compétences au niveau des centres techniques, à la contribution au développement des compétences du secteur privé (entreprises et consultants) , à la généralisation du concept au niveau régional et l’institutionnalisation d’un cadre réglementaire de la certification des compétences tunisiennes ayant reçu des acquis et un savoir-faire sur cette approche. Il s’agit, en outre, de mettre en place un cadre juridique pour l’attribution d’un prix national, en vue d’inciter les entreprises à intégrer ce concept (kaizen) dans leurs processus de travail.

Le Kaizen est un mot japonais qui signifie “l’amélioration continue. Il s’agit de petites actions d’amélioration à un coût très abordable menées par tout le personnel de l’entreprise. Ces actions sont souvent mises en œuvre avec les moyens dont l’entreprise dispose (machines, main d’œuvre…). Elles visent à améliorer la productivité et la qualité des produits ainsi que le bien-être du personnel, d’autant plus qu’elles rendent le travail plus facile et plus confortable.

Près de 54 maîtres formateurs et formateurs, 23 professeurs universitaires assistants, 150 étudiants, plus de 200 entreprises et 650 opérateurs économiques ont bénéficié de ce programme et sensibilisé à l’importance de ce concept qui sera généralisé à tous les secteurs et même au sein de l’administration tunisienne“.

Pour sa part, Egusa a souligné l’intérêt que le siège de la JICA à Tokyo accorde à la prolongation de cet accord, dans l’objectif de généraliser ce concept sur tout le territoire tunisien et au niveau régional, d’autant plus que “la Tunisie est une pionnière de l’approche “Kaizen” à l’échelle africaine“. ” La Tunisie est comme le Japon, elle ne dispose pas de ressources naturelles, aussi doit-elle toujours compter sur ses compétences qui sont la clé du développement du pays “, a-t-il ajouté.

Egusa a fait savoir que la JICA est en train d’examiner plusieurs projets avec le gouvernement tunisien, notamment en termes de lutte contre les inondations et dans le domaine de l’électricité…

Pour sa part, le ministre de l’Industrie, Slim Feriani, s’est dit réjoui, lors de l’ouverture de la conférence, de partager l’expérience tunisienne et les bonnes pratiques en KAIZEN avec les pays africains participant à cette conférence dans le cadre des différentes visites à effectuer dans les entreprises et institutions Tunisiennes ayant adopté cette approche, qui assurera le renforcement de la productivité, un des facteurs clés de la croissance économique.

Des prix seront décernés, lors de cette conférence organisée sur le thème de ” l‘Amélioration continue dans la Société en mutation”, aux entreprises ayant réalisé les meilleures performances en matière de qualité et de productivité, grâce à l’approche Kaizen et qui serviront de modèles en Afrique.

L’objectif principal de cette Conférence organisée à l’initiative de la JICA et le nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) est de promouvoir le concept KAIZEN et le répandre en Afrique, d’échanger les expériences réussies dans les différents pays et de renforcer le réseau entre tous les pays participants.

