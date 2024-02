Du lundi 12 février au 31 décembre 2024 : Baisse des commissions bancaires

Plusieurs médias tunisiens ont tenu à rappeler l’entrée en vigueur, à compter de ce lundi 12 février 2024, de la révision de certaines commissions bancaires.

Pour une durée d’une année à compter de sa date d’entrée en vigueur, les clients des banques vont pouvoir profiter d’une révision à la baisse des tarifs standards et même la gratuité de plusieurs services comme suit :

· La gratuité des cartes bancaires nationales à concurrence du solde pour les clients particuliers dont le revenu mensuel net est inférieur ou égal à 1500 DT ;

· Le plafonnement des frais de tenue de compte à 3 dinars par mois pour les clients particuliers dont le revenu mensuel net est inférieur ou égal à 1500 DT ;

· Une réduction de 30% sur les commissions de virements émis sur la Tunisie, effectués par les clients particuliers ;

· La gratuité sur les opérations d’opposition sur toute carte nationale ;

· La gratuité de toute demande d’un nouveau code PIN pour tout type de carte ;

· Pour les commerçants équipés de TPE, les frais de transactions par carte nationale seront réduits et plafonnés à hauteur de 1,3% du montant de l’achat.

En plus de ces mesures exceptionnelles, les banques et les établissements financiers rassurent leurs clients et s’engagent à ne procéder à aucune augmentation des commissions en vigueur et ce jusqu’au 31 décembre 2024