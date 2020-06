Élections américaines. Joe Biden remporte l’investiture du Parti démocrate

Joe Biden a remporté l’investiture du Parti démocrate pour la présidentielle américaine du 3 novembre. En effet, des primaires avaient lieu mardi dans sept États et dans la capitale fédérale, Washington, dont certaines avaient été retardées pour cause de Covid-19. L’ancien vice-Président les a toutes remportées, décrochant notamment les deux gros lots du jour, la Pennsylvanie où il est né, et le Maryland, très densément peuplé.

Au milieu de la nuit, Biden, un centriste sur l’échiquier politique, avait glané 337 des délégués en jeu contre 6 seulement pour le socialiste Bernie Sanders. Soit, pour Biden, un cumul de 1903 délégués depuis le début des primaires, en février. Il en faut 1 997 pour remporter dès le 1er tour le vote de la Convention nationale démocrate, qui intronisera le candidat du Parti démocrate au mois d’août.

L’ancien vice-Président paraît assuré de franchir ce seuil dès aujourd’hui. Le dépouillement n’est pas terminé. Il restait aux premières heures du jour 120 délégués à attribuer. Biden devrait presque tous les rafler.

Certes, il n’y avait plus de suspense. Bernie Sanders figurait encore sur les bulletins de vote mardi. Mais il a annoncé au mois avril qu’il renonçait à la candidature et s’est rangé, bon gré mal gré, derrière le favori.