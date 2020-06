Elyes Fakhfakh abandonne ses parts dans un groupe de sociétés

Le ministre des droits de l’homme, des relations avec les instances constitutionnelles et la société civile, Ayachi Hammami a évoqué des soupçons de conflit d’intérêts qui concernent le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh, en relation avec un groupe de sociétés.

Hammami a déclaré à Mosaïque fm, que Fakhfakh le est membre du conseil d’administration, mandataire et détient des actions dans ce groupe, assurant que ce dernier a entamé les procédures de cession de ses parts.

Et d’ajouter que le chef du gouvernement a déclaré ses biens depuis sa prise de fonction et a abandonné la gestion du groupe depuis un certain temps.

On rappelle que le président de l’Instance nationale de lutte contre la corruption (Inlucc), Chawki Tabib a estimé que « la possession du Chef du gouvernement, d’actions dans une société qui opère avec l’Etat, est considéré comme un conflit d’intérêts. »

Tabib a assuré, ce vendredi 19 juin 2020, que Fakhfakh doit régulariser sa situation et que son instance lui a envoyé une correspondance concernant ce sujet.