Energie renouvelable : L’expérience tunisienne s’exporte vers le Sénégal

Une équipe sénégalaise a été envoyée en Tunisie pour examiner la phase pilote d’achat de la production excédentaire d’énergie renouvelable auprès de particuliers.

Le gouvernement du Sénégal souhaite en effet apprendre de la Tunisie les meilleures pratiques en matière de politiques de production d’énergies renouvelables.

L’objectif à long terme de la Tunisie, défini dans le Plan d’action pour les énergies renouvelables de 2016, est de répondre à 30% des besoins en énergie par des ressources renouvelables d’ici 2030.

À l’heure actuelle, les énergies renouvelables représentent environ 3% de la capacité de production – la plupart du temps à l’énergie éolienne -, les centrales à combustibles fossiles constituant le reste. La capacité installée actuelle est de 5781 MW, la demande devant augmenter de 2 à 5% par an.

Au Sénégal, l’expansion des sources d’énergie renouvelables dans le mix énergétique devrait entraîner une augmentation de l’investissement privé dans le secteur, les producteurs d’électricité indépendants ayant notamment connu un essor de leur activité.

L’expérience de la Tunisie pourrait également aider à atteindre l’objectif en matière d’énergies renouvelables du Plan Sénégal Emergent (PSE).

Le PSE est un plan de développement national élaboré par le cabinet de conseil international McKinsey, une équipe d’experts locaux et l’élite de la fonction publique sénégalaise.

Le plan d’action prioritaire du PSE comprend vingt-sept projets phares et dix-sept réformes majeures, couvrant divers secteurs tels que l’agriculture, l’énergie, l’éducation, la santé, les infrastructures, les technologies de l’information et des communications, les services financiers et touristiques.